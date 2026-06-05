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  3. Двама нападатели се завръщат в ЦСКА, единият наниза 8 гола за елитни швейцарци

Двама нападатели се завръщат в ЦСКА, единият наниза 8 гола за елитни швейцарци

  • 5 юни 2026 | 15:40
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Матиас Фаетон и Кевин Додай ще започнат подготовка с ЦСКА, която стартира на 14-15 юни. Двамата играха като преотстъпени съответно в Цюрих и Влазня, но наемът им изтече и те ще се върнят на “Армията”.

Фаетон започна силно при швейцарците и през сезона изигра 27 шампионатни срещи, в които реализира 8 гола. Към края на първенството обаче той изгуби титулярното си място, а 10-тият в местното първенство се отказа от опцията за закупуване на национала от Гваделупа. Към него има интерес от турски втородивизионен тим и не е изключено да бъде продаден.

Додай също бе сред основните футболисти на Влазня.

Двамата ще получат шанс за изява под ръководството на Христо Янев и ако убедят треньора, че заслужават да останат в отбора, то те отново могат да облекат червената фланелка.

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