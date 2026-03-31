Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  Локо (Пловдив) се преклони пред паметта на Боби Михайлов

Локо (Пловдив) се преклони пред паметта на Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 12:58
  • 210
  • 0

Локомотив (Пловдив) стана поредният клуб, който се преклони пред паметта на Борислав Михайлов. Легендарният български вратар напусна този свят по-рано днес на 63-годишна възраст.

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

"Знаменитият Борислав Михайлов си отиде от този свят. Легендата на българския футбол почина днес на 63-годишна възраст. Той не успя да се пребори с тежко заболяване.

БФС за Борислав Михайлов: Близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво

Вратарят ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година", написаха "черно-белите".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виж всички

Водещи Новини

