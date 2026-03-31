Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 18834
  • 15

Христо Стоичков използва социалните мрежи, за да се сбогува с легендарния вратар Борислав Михайлов, който си отиде от този свят на 63 години. Двамата бяха важна част от националния отбор на България, който през 1994 година стигна до бронзовите медали на Световното в САЩ.

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

"Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствайте ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виж всички

Водещи Новини

