Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков използва социалните мрежи, за да се сбогува с легендарния вратар Борислав Михайлов, който си отиде от този свят на 63 години. Двамата бяха важна част от националния отбор на България, който през 1994 година стигна до бронзовите медали на Световното в САЩ.

"Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствайте ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!".