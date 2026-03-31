  Прощаваме се с Борислав Михайлов в събота

Прощаваме се с Борислав Михайлов в събота

  • 31 март 2026 | 14:42
Тази сутрин в София почина легендарният капитан на националния отбор на България Борислав Михайлов. Големият вратар бе в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт и в крайна сметка не успя да се възстанови, въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал.

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Той напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни (12 февруари). Поклонението пред тленните останки на Михайлов ще бъде на 4 април (събота) в столичния храм "Света София".

