Стана ясна една от летните контроли на ЦСКА

ЦСКА ще срещне Марек в една от контролите си по време на лятната подготовка. Това стана ясно, след като дупничани обявиха съперниците за проверките, които ще изиграят преди старта на новия сезон във Втора лига.

Двубоят ще бъде на 3 юли (петък), а само 5 дни по-късно Марек ще се изправи и срещу дублиращия отбор на "армейците".

ЦСКА обяви, че стартира обиколка на градовете в България

Ето какво написаха от клуба:

"Марек ще започне подготовка за новия сезон във Втора лига на 22 юни. Футболистите на Анжело Кючуков ще направят първата си тренировка от 11 ч. на изкуственото игрище на спортен комплекс „Бончук“, намиращо се до заведението на стадиона.

След това отборът ще продължи заниманията си на терена в с. Яхиново, поради ремонта на „Бончук“. От 29 юни до 5 юли Марек ще проведе лагер в с. Говедарци с тимовете на Арда, Локомотив Пловдив и Рилски спортист.

Дупнишкият клуб е договорил 6 контролни срещи за подготвителния период. Съперници ще бъдат представители на Първа и Втора лига.

27 юни – срещу Септември София

3 юли – срещу ЦСКА

8 юли – срещу ЦСКА II

11 юли – срещу Пирин Благоевград

15 юли – срещу Рилски спортист

18 юли – срещу Вихрен

Мястото и началните часове ще бъдат обявени допълнително".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google