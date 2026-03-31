Берое: Боби беше незаменима фигура от златното поколение на Световното първенство през 1994 г.

Берое също почете паметта на великия Борислав Михайлов. Легендарният вратар напусна този свят тази сутрин на 63-годишна възраст.

"ПФК Берое изказва дълбоки съболезнования на семейството и близките на Борислав Михайлов, легендарен вратар, капитан на националния отбор и дългогодишен президент на БФС.

Прощаваме се с Борислав Михайлов в събота от 13:30 часа

Боби беше незаменима фигура от златното поколение на Световното първенство през 1994 г. Напусна ни на 63 години. Лека му пръст", написаха заралии.