  Черно море: Борислав Михайлов ще остане завинаги в историята на българския футбол

  • 31 март 2026 | 14:54
Черно море се преклони пред паметта на бившия капитан на националния ни отбор Борислав Михайлов. Легендарният вратар напусна този свят тази сутрин на 63 години, след като не успя да се възстанови от прекарания инсулт в края на миналата година.

"ПФК Черно море изразява своите искрени съболезнования на семейството и близките на една от най-големите футболни легенди на България – Борислав Михайлов. Легендарният вратар си отиде от този свят на 63-годишна възраст, след като не успя да пребори тежко заболяване.

Борислав Михайлов ще остане завинаги в историята на българския футбол с представянето си на Световното първенство в САЩ през 1994 година. Знаменитият страж има на сметката си над 100 мача с националната фланелка.

Поклон пред светлата му памет!", написаха "моряците".

