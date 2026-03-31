Любо Ганев за Борислав Михайлов: Днес българският спорт и българският футбол загубиха една от най-големите си фигури

Българската федерация по волейбол и нейният президент Любомир Ганев изразяват своите най-искрени съболезнования към семейството, близките и цялата футболна и спортна общественост по повод кончината на Борислав Михайлов.

Българският спорт загуби една от най-ярките и значими свои личности. Борислав Михайлов ще остане завинаги в историята като капитан на националния отбор по футбол, извел България до историческия бронзов медал на Световното първенство през 1994 година. Един от най-добрите вратари, които страната ни е имала, той остави дълбока следа както на терена, така и извън него. В продължение на години Михайлов посвети усилията си и на развитието на българския футбол като дългогодишен президент на Българския футболен съюз.

"Днес българският спорт и българският футбол загубиха една от най-големите си фигури. Борислав Михайлов беше капитан на най-успешния национален отбор в историята ни - отбор, събрал едни от най-големите характери в една съблекалня. Той олицетворяваше лидерството и духа на това незабравимо поколение", заяви президентът на БФВ Любомир Ганев.

Поклон пред паметта му.

Прощаваме се с Борислав Михайлов в събота от 13:30 часа