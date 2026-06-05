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Славни армейци се сдобиха с новата фен карта на ЦСКА

  • 5 юни 2026 | 17:04
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Славни армейци се сдобиха с новата фен карта на ЦСКА

Днес петима от славните герои на ЦСКА от близкото минало – Радослав Здравков, Методи Деянов, Патрик Витанов, Адалберт Зафиров и Красимир Горанов, посетиха пункта за фен регистрация в София и станаха притежатели на новата армейска фен карта, похвалиха се от клуба.

Те не скриха вълнението си, че любимият клуб много скоро ще се завърне в своя дом, а на „Армията“ пак ще се пише история – в страхотна атмосфера, сигурност и комфорт!

Пунктът за регистрация пред Сектор В на Националния стадион „Васил Левски“ в София продължава работа без почивен ден (между 8:00 и 19:30 ч.).

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