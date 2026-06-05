Никола Цолов спечели своята група, но ще стартира втори в Монако

Никола Цолов беше най-бърз в своята група по време на квалификацията от Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втората позиция на стартовата решетка в неделното основно състезание в Княжеството.
В своя финален летящ тур Българския лъв постигна 1:20.053, което му беше достатъчно да оглави класирането във втората. За съжаление обаче Цолов беше с 0.130 секунди по-бавен от Камара, който беше най-бърз в първата група и така полпозишънът стана притежание на бразилеца, докато Цолов ще стартира втори в неделя.
Иначе Цолов изпревари с 0.221 Мартиниус Стеншорн в своята група, а тройката с пасив от 0.285 оформи Куш Майни, за когото сесията започна с един много глупав инцидент с Лорънс ван Хьопен в шикана след тунела, който тепърва ще бъде разследван. Напълно е възможно индиецът да бъде наказан и да бъде преместен назад на старта и за спринта, и за основното състезание в Монако.
Зад него Роман Билински зае четвъртото място в групата пред Джошуа Дюрксен, Оливър Гьоте, Колтън Херта, Нико Вароне, Мари Боя, Емерсон Фитипалди и Ван Хьопен. Като пети от по-бавната група Дюрксен ще започне утрешния спринт от полпозишъна.
В първата група на квалификацията най-бърз с време от 1:20.923 беше Камара, за когото сесията започна с удар в стената на последния завой в края на първата му летяща обиколка. Впоследствие обаче той успя да се прибере в бокса, където механиците на Инвикта ремонтираха задното му ляво окачване, което позволи на бразилеца да се върне на пистата в края на сесията, за да направи две поредни летящи обиколки.
За връщането на Камара на пистата спомогна и червеният флаг, който беше показан заради катастрофата на Джон Бенет в първия завой. Това даде още няколко минути на механиците на Инвикта да свършат своята работа и така техният пилот се върна на трасето при възобновяването на сесията.
В нейния край Камара изпревари с 0.110 Алекс Дън, а тройката с пасив от 0.257 допълни Габриеле Мини, който беше най-бърз във вчерашната свободна тренировка. Съотборникът на Цолов в Кампос Ноел Леон зае четвъртото място пред Тасанапол Интрапувашак, Себастиан Монтоя, Дино Бегановия, Бенет, Ритомо Мията, Рафаел Виягомес и Киан Шийлдс.
Спринтовото състезание в Монако, което ще бъде с продължителност от 30 обиколки, е предвидено за утре в 15:15 часа българско време. След обръщането на първите десетима на старта Цолов ще стартира спринта от деветото място.
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Снимки: Imago