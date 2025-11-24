Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 20014
  • 0
Боби Михайлов в болница след инсулт

Бившият президент на Българския футболен съюз и бронзов медалист от Мондиал'94 Борислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда". Снощи легендарният вратар на Левски се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ. Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.

Бившият капитан на България е шеф на родния футбол между 2005 и 2023 г. Боби е сред героите от САЩ'94, когато под ръководството на Димитър Пенев "лъвовете" стават четвърти в света. 62-годишният Михайлов, който има 102 мача за националния отбор, е обявен за Футболист на страната през 1986 г.

Освен за своя роден Левски, някогашният вратар е играл още за Беленензеш, Мюлуз, Ботев (Пловдив), Рединг, Славия и Цюрих. Наскоро съпругата на Боби - Мария Петрова, честваше 50-годишен юбилей.

