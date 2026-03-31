БФС за Борислав Михайлов: Близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво

Ръководството на Българския футболен поднесе най-искрените си съболезнования към близките и семейството на легендарния Борислав Михайлов, който напусна този свят по-рано днес на 63-годишна възраст. Великият вратар е най-дълго задържалият се президент на родната централа - от 2005 до 2019 г. и от 2021 до 2023 г.

Ето какво написаха от БФС:

"Българският футболен съюз с дълбока тъга съобщава за кончината на легендата на българския футбол и дългогодишен президент на централата – Борислав Михайлов.

Като вратар на националния отбор на България, Михайлов записа над 100 мача с националната фланелка и бе неизменна част от златното поколение, достигнало до четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година – най-големият успех в историята на българския футбол.

След края на своята състезателна кариера, той посвети усилията си на развитието и управлението на футбола у нас. В периода 2005 – 2023 година Борислав Михайлов заемаше поста президент на Българския футболен съюз, като в продължение на близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво. Като член на Изпълнителния комитет на УЕФА той представляваше България във висшите футболни институции.

Българският футболен съюз изразява своите искрени съболезнования към семейството, близките и всички, които скърбят за загубата.

Поклон пред светлата му памет".