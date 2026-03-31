Ботев (Пд) за Михайлов: Ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година

От Ботев (Пловдив) почетоха паметта на великия Борислав Михайлов, който си отиде от този свят по-рано днес на 63 години. В един момент от кариерата си легендарният вратар защитава цветовете на "жълто-черния" клуб.
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят
"Легендарният вратар на българския футбол Борислав Михайлов напусна този свят на 63-годишна възраст. Един от най-великите футболисти в историята на България не успя да се пребори с тежко заболяване.
Знаменитият страж ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година. В своята богата кариера Борислав Михайлов е защитавал и цветовете на Ботев Пловдив.
ПФК Ботев Пловдив изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките на Борислав Михайлов. Поклон пред светлата му памет!", написаха от Ботев.