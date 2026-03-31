ЦСКА почете паметта на Борислав Михайлов

ЦСКА също почете паметта на Борислав Михайлов, който тази сутрин си отиде от този свят. Легендарният вратар на България и Левски се намираше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт и за съжаление не успя да се възстанови.

Ето какво написаха "армейците":

"Днес на 63-годишна възраст ни напусна легендата на българския футбол Борислав Михайлов.

Михайлов ще остане в историята като капитанът на Златното поколение на националния отбор на България. Той пази вратата на „трикольорите“ общо в 102 мача, включително на Световното първенство в САЩ през 1994 г., където България постигна историческото четвърто място. Участник и на Мондиал’86 в Мексико, на Мондиал’98 във Франция, както и на Евро’96 в Англия.

Борислав Михайлов е трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски, както и Футболист №1 на България за 1986 г.

След края на активната му кариера става член на Изпълкома на Българския футболен съюз, а впоследствие и вицепрезидент. Между 2005 и 2019 г. и между 2021 и 2023 г. е президент на БФС. Има два мандата като член на Изпълкома на УЕФА.

ПФК ЦСКА изказва съболезнования на семейството и близките му, както и на ПФК Левски и на цялата футболната общност. Поклон пред паметта му!".