11-те на Молдова и България, пуснаха Bangaranga на стадиона в Кишинев

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Станаха ясни титулярните състави на Молдова и България, които се изправят един срещу друг в приятелска среща на стадион "Зимбру" в Кишинев. Мачът започва с първия съдийски сигнал на Турал Курбанов от Азербайджан в 20:00 часа.

Селекционерът на "лъвовете" Александър Димитров прави осем промени спрямо контролата с Черна гора (0:1) преди четири дни. Под рамката този път стартира Мартин Величков за сметка на Даниел Наумов. В защита единствено Димитър Велковски запазва своето място, а Росен Божинов, Андреа Христов и Иван Турицов започват вместо Теодор Иванов, Кристиан Димитров и Патрик-Габриел Галчев.

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В халфовата линия тримата са Емил Ценов, Борислав Цонев и Петко Панайотов, като последният беше титуляр и срещу Черна гора. В предни позиции Георги Русев и Здравко Димитров изместват Марин Петков и Тонислав Йорданов от 11-те, а Лукас Петков и този път е сред избраниците на Александър Димитров.

Днешният двубой ще сложи край на сезона за родните национали, които след това ще имат малко време за почивка, преди да започнат лятна подготовка в своите клубни отбори. В Кишинев ще бъде последната репетиция за "трикольорите" преди началото на Лигата на нациите през септември.

Димитров цитира притча и добави: Не подценяваме никого, излизаме за победа

Молдова 0:0 България



Стартови състави:

Молдова: 12. Думитру Челядник, 5. Каталин Кукош, 4, Владислав Бабогло (К), 6. Михаил Герасименцов, 16. Данила Форов, 8. Теодор Лунгу, 14. Йоан-Калин Ревенко, 18. Виктор Богачюк, 10. Стефан Бодистеану, 17. Виргилиу Постолачи, 9. Петру Попеску;

България: 23. Мартин Величков, 19. Иван Турицов (К), 2. Росен Божинов, 3. Андреа Христов, 21. Димитър Велковски, 24. Петко Панайотов, 22. Емил Ценов, 11. Георги Русев, 7. Борислав Цонев, 10. Здравко Димитров, 25. Лукас Петков.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Молдова

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