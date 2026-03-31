Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Феновете ще могат да отдадат почитта си към Борислав Михайлов на "Герена"

Феновете ще могат да отдадат почитта си към Борислав Михайлов на "Герена"

  • 31 март 2026 | 18:27
  • 677
  • 1

Левски обяви, че е обособен специален траурен кът на стадион "Георги Аспарухов", където всеки може да отдаде почитта си към Борислав Михайлов. Легендарният вратар си отиде от този свят по-рано днес на 63-годишна възраст.

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

В преддверието на клубната експозиция пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ е обособен траурен кът, където всеки може да отдаде своята почит към легендата на „синия“ клуб и българския футбол Борислав Михайлов.

Книгата за съболезнования ще бъде на разположение от сряда, 1 април, до петък, 3 април, в часовете от 10:00 до 19:14, както и в събота, 4 април, до 12:00 часа.

Поклонението пред непрежалимия Борислав Михайлов ще се състои в събота, 4 април, от 13:30 часа в храм „Света София“.

Легендарният вратар си отиде от този свят на 31 март на 63-годишна възраст.

Поклон пред паметта му!

Следвай ни:

Любо Ганев за Борислав Михайлов: Днес българският спорт и българският футбол загубиха една от най-големите си фигури

  • 31 март 2026 | 18:21
  • 679
  • 1
  • 31 март 2026 | 19:00
  • 2949
  • 2
  • 31 март 2026 | 17:46
  • 7970
  • 11
  • 31 март 2026 | 17:37
  • 10780
  • 58
  • 31 март 2026 | 17:36
  • 687
  • 0
  • 31 март 2026 | 16:42
  • 6070
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 141398
  • 271
  • 31 март 2026 | 17:37
  • 10780
  • 58
  • 31 март 2026 | 19:00
  • 2949
  • 2
  • 31 март 2026 | 19:19
  • 279
  • 1
  • 31 март 2026 | 11:50
  • 35165
  • 63
  • 31 март 2026 | 16:10
  • 14488
  • 12