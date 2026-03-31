Феновете ще могат да отдадат почитта си към Борислав Михайлов на "Герена"

Левски обяви, че е обособен специален траурен кът на стадион "Георги Аспарухов", където всеки може да отдаде почитта си към Борислав Михайлов. Легендарният вратар си отиде от този свят по-рано днес на 63-годишна възраст.

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

В преддверието на клубната експозиция пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ е обособен траурен кът, където всеки може да отдаде своята почит към легендата на „синия“ клуб и българския футбол Борислав Михайлов.

Книгата за съболезнования ще бъде на разположение от сряда, 1 април, до петък, 3 април, в часовете от 10:00 до 19:14, както и в събота, 4 април, до 12:00 часа.

Поклонението пред непрежалимия Борислав Михайлов ще се състои в събота, 4 април, от 13:30 часа в храм „Света София“.

Легендарният вратар си отиде от този свят на 31 март на 63-годишна възраст.

Поклон пред паметта му!