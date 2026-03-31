БАМФ: За нас Борислав Михайлов беше дългогодишен приятел и поддръжник на минифутбола в България

Българска Асоциация Минифутбол също скърби за легендата Борислав Михайлов. Великият вратар напусна този свят на 63 години тази сутрин.

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

"Българска Асоциация Минифутбол изразява своите най-искрени и дълбоки съболезнования към семейството, близките и приятелите на Борислав Михайлов по повод неговата кончина.

БФС за Борислав Михайлов: Близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво

Борислав Михайлов завинаги ще остане една от най-ярките фигури в историята на българския футбол – капитан на националния отбор, част от паметното поколение от САЩ ’94 и човек, посветил живота си на футбола както на терена, така и извън него.

Ники Кънчев се сбогува с Боби Михайлов: Спаси ни много пъти, беше достоен съперник с Левски

За нас в БАМФ той беше не само голямо име в българския спорт, но и дългогодишен приятел и поддръжник на минифутбола в България. Ще го помним с уважение, признателност и почит.

В този тежък момент сме мислено със семейството му и с всички, които скърбят за него", написаха от БАМФ.