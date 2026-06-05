Кипърски гранд с нова оферта за младежки национал на България

Ръководството на вицешампиона на Кипър АЕК Ларнака е отправило нова подобрена финансово оферта за привличането на българския младежки национал Иван Панков, съобщава местното издание goal.philenews.com.

20-годишният полузащитник Панков е собственост на друг кипърски клуб Красава, за който записа два гола и една асистенция в 32 мача през миналия сезон.

Иван Панков и Красава дишат все по-спокойно

От Красава, който през последния сезон завърши на десето място в елита, отхвърлиха първото предложение за софиянеца, но това не охлади интереса на АЕК, откъдето са оптимисти, че ще успеят да финализират сделката, след като и самият футболист гледа позитивно на възможността да премине в гранда от Ларнака.

Панков дебютира за младежкия национален отбор на България на 27 март тази година в европейската квалификация срещу Гибралтар.

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