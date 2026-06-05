Рейналдо издаде кой ще е вторият летен трансфер на Левски, “сините” “заглушиха” името му (видео)

Първото ново лятно попълнение на Левски - Рейналдо, отговори на въпроси, зададени от новия му клуб. Един от тях гласи: "Кой футболист, с когото си играл, би искал да облече синята фланелка?”.

Бразилското крило казва името му, но във видеото е заглушено. Именно това издава, че следващият входящ трансфер на “Герена” ще е левият бек Давид Кусо. Анголецът е свободен агент, след като договорът му с Шавеш изтича. През миналия сезон двамата бяха съотборници с Рейналдо в този португалски клуб.

Относно качествата на Кусо, първото ново попълнение на Левски казва:

"Той е страхотен играч, много умел с топка, бърз, с много качество.”

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