Арда за Борислав Михайлов: Той бе човек с характер

Арда също се преклони пред паметта на легендарния Борислав Михайлов. Дългогодишният президент на Българския футболен съюз си отиде от този свят по-рано днес на 63 години.

"Ръководството на ПФК АРДА изказва своите искрени съболезнования към семейството на бившия президент на БФС и капитан на националния отбор по футбол Борислав Михайлов. Той бе човек с характер, който остави огромна следа в българския футбол, както като играч, така и като дългогодишен ръководител.

Поклон пред светлата му памет!", написаха от клуба.