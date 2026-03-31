Стилиян Петров: Боби Михайлов ще бъде запомнен като един от идолите на българския футбол

  • 31 март 2026 | 13:07
Легендарният капитан на националния ни отбор и рекордьор по брой мачове за България - Стилиян Петров, изказа своите съболезнования към близките и семейството на Борислав Михайлов. Великият вратар си отиде от този свят на 63 години, а според Петров, той ще бъде запомнен като един от идолите на българския футбол.

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят
"Тъжна новина за цяла България! Един човек, който е дал много на футбола. Човек, който е бил идол на милиони и ще остане такъв. Човек, с който сме имали приятелство и различия. Животът е много по-важен от всичко друго!

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов
Моите съболезнования на цялото му семейство. Знам колко е важен животът и трябва да го оценяваме. Аз се опитвам всеки ден. Боби Михайлов ще бъде запомнен като един от идолите и от футболистите, които са дали много на българския футбол", заяви Петров.

Ники Кънчев се сбогува с Боби Михайлов: Спаси ни много пъти, беше достоен съперник с Левски

Ники Кънчев се сбогува с Боби Михайлов: Спаси ни много пъти, беше достоен съперник с Левски

  • 31 март 2026 | 12:27
  • 1046
  • 0
Красимир Балъков: Загубихме човек, който остави следа

Красимир Балъков: Загубихме човек, който остави следа

  • 31 март 2026 | 12:21
  • 3527
  • 1
БФС за Борислав Михайлов: Близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво

БФС за Борислав Михайлов: Близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво

  • 31 март 2026 | 12:15
  • 887
  • 2
Ботев (Пд) за Михайлов: Ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година

Ботев (Пд) за Михайлов: Ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година

  • 31 март 2026 | 12:06
  • 1189
  • 0
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 19101
  • 15
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 89627
  • 136
Виж всички

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 89627
  • 136
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

  • 31 март 2026 | 10:50
  • 17130
  • 12
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 639
  • 1
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 19101
  • 15
Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

  • 31 март 2026 | 11:34
  • 2874
  • 2
Днес се определят последните участници на Световното

Днес се определят последните участници на Световното

  • 31 март 2026 | 06:58
  • 8320
  • 10