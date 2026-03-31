Стилиян Петров: Боби Михайлов ще бъде запомнен като един от идолите на българския футбол

Легендарният капитан на националния ни отбор и рекордьор по брой мачове за България - Стилиян Петров, изказа своите съболезнования към близките и семейството на Борислав Михайлов. Великият вратар си отиде от този свят на 63 години, а според Петров, той ще бъде запомнен като един от идолите на българския футбол.

"Тъжна новина за цяла България! Един човек, който е дал много на футбола. Човек, който е бил идол на милиони и ще остане такъв. Човек, с който сме имали приятелство и различия. Животът е много по-важен от всичко друго!

Моите съболезнования на цялото му семейство. Знам колко е важен животът и трябва да го оценяваме. Аз се опитвам всеки ден. Боби Михайлов ще бъде запомнен като един от идолите и от футболистите, които са дали много на българския футбол", заяви Петров.