Добруджа: Борислав Михайлов оставя след себе си име, което завинаги ще бъде свързано с най-големите успехи на българския национален отбор

Добруджа също почете паметта на Борислав Михайлов. Легендарният български вратар напусна този свят тази сутрин на 63-годишна възраст.

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

"Напусна ни легендата на българския футбол Борислав Михайлов – капитан на националния отбор и един от най-успешните вратари в историята на страната. Със 102 мача за България той бе основна фигура в златното поколение, достигнало до четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година, като ще бъде запомнен и с героичното си представяне срещу Мексико, когато спаси две дузпи.

Борислав Михайлов оставя след себе си име, което завинаги ще бъде свързано с най-големите успехи на българския национален отбор. Поклон пред паметта му от целия екип и ръководството на ПФК Добруджа", написаха от клуба.