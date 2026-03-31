Лудогорец: Борислав Михайлов остави дълбока следа, която ще бъде помнена от поколения фенове

От Лудогорец също изказаха своите съболезнования към близките и семейството на Борислав Михайлов, който си отиде от този свят на 63 години. "Орлите" споделиха хубави думи за легендарния вратар, който остави своя значим принос към родния футбол.

"ПФК Лудогорец изразява своите съболезнования по повод кончината на легендарния български вратар и бивш президент на БФС, Борислав Михайлов.

Той ще остане завинаги в историята със своя значим принос към родния футбол. Като част от славното поколение, донесло незабравими моменти на България, и като ръководител, посветен на развитието на играта у нас, Борислав Михайлов остави дълбока следа, която ще бъде помнена от поколения фенове.

В този труден момент изказваме искрени съболезнования към неговото семейство, близки и приятели. Поклон пред светлата му памет!".