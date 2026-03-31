Йорданов: Трудно ми е да говоря, защото загубихме един голям човек

Една от легендите на български футбол Ивайло Йорданов трудно сдържа сълзите си, когато му се наложи да говори пред медиите, след като научи за смъртта на великия Борислав Михайлов.

Прощаваме се с Борислав Михайлов в събота от 13:30 часа

"Трудно ми е да говоря, защото загубихме един голям човек и футболист. Той имаше много важна роля по време на Световното през 1994 година. Боби никога няма да бъде забравен. Няма да ми стигне времето, за да кажа най-добрите неща. Това е животът, но наистина е много лошо", заяви той.