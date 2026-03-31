И Спартак (Варна) почете паметта на Боби Михайлов

Спартак (Варна) стана поредният тим, който преклони глава пред паметта на Борислав Михайлов. Със специален пост в социалните мрежи “соколите” изказаха съболезнованията си по повод кончината на легендарния вратар.

Ето какво пишат от Спартак:

ФК Спартак Варна изказва искрени съболезнования по повод загубата на Борислав Михайлов.

Той ще остане в историята на българския футбол като легендарен вратар, капитан на националния отбор и част от славното поколение, донесло едни от най-паметните мигове за България на Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Със своята кариера и принос към българския футбол Борислав Михайлов оставя следа, която няма да бъде забравена.

Поднасяме съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.

Поклон пред паметта му.