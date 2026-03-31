Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Септември (Сф): Боби Михайлов беше символ на едно поколение, което накара цяла България да мечтае и да вярва

Септември (Сф): Боби Михайлов беше символ на едно поколение, което накара цяла България да мечтае и да вярва

  31 март 2026 | 14:59
  • 306
  • 0

Септември (София) се присъедини към клубовете, които изказаха съболезнования на семейството и близките на Борислав Михайлов, който тази сутрин си отиде от този свят на 63-годишна възраст. Легендарният капитан на националния отбор на България се намираше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт и за съжаление не успя да се възстанови.

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Ето какво написаха от клуба:

"Днес българският футбол загуби една от своите най-големи фигури. Отиде си Борислав Михайлов – капитан, лидер и човек, който завинаги ще остане част от историята на нашия спорт.

Прощаваме се с Борислав Михайлов в събота от 13:30 часа

Боби Михайлов беше символ на едно поколение, което накара цяла България да мечтае и да вярва. С неговата увереност пред вратата и със своя характер той донесе гордост на страната ни и остави следа, която никога няма да бъде забравена.

Той беше пример за отдаденост, за смелост и за отговорност към националната фланелка. Човек, който носеше честта на България и вдъхновяваше поколения млади футболисти да следват пътя на труда и мечтите.

БФС за Борислав Михайлов: Близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво

Днес се разделяме с голямо име в българския футбол. С човек, който беше част от най-светлите ни спортни моменти. С капитан, който обединяваше.

Ще ни липсваш, Боби. Благодарим ти за всичко, което даде на България. Поклон пред паметта ти. Почивай в мир!

ПФК Септември София изказва своите съболезнования на семейството!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ники Кънчев се сбогува с Боби Михайлов: Спаси ни много пъти, беше достоен съперник с Левски

Ники Кънчев се сбогува с Боби Михайлов: Спаси ни много пъти, беше достоен съперник с Левски

  • 31 март 2026 | 12:27
  • 2563
  • 1
Красимир Балъков: Загубихме човек, който остави следа

  • 31 март 2026 | 12:21
  • 8405
  • 1
БФС за Борислав Михайлов: Близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво

  • 31 март 2026 | 12:15
  • 1414
  • 7
Ботев (Пд) за Михайлов: Ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година

  • 31 март 2026 | 12:06
  • 2003
  • 0
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 29798
  • 46
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 122500
  • 206
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 122500
  • 206
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

  • 31 март 2026 | 10:50
  • 23820
  • 14
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 9006
  • 9
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 29798
  • 46
Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

  • 31 март 2026 | 16:10
  • 10820
  • 3
На живо: България U19 0:0 Испания U19, юноша на Левски с две намеси

  • 31 март 2026 | 15:09
  • 2245
  • 2