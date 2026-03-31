Септември (Сф): Боби Михайлов беше символ на едно поколение, което накара цяла България да мечтае и да вярва

Септември (София) се присъедини към клубовете, които изказаха съболезнования на семейството и близките на Борислав Михайлов, който тази сутрин си отиде от този свят на 63-годишна възраст. Легендарният капитан на националния отбор на България се намираше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт и за съжаление не успя да се възстанови.

Ето какво написаха от клуба:

"Днес българският футбол загуби една от своите най-големи фигури. Отиде си Борислав Михайлов – капитан, лидер и човек, който завинаги ще остане част от историята на нашия спорт.

Боби Михайлов беше символ на едно поколение, което накара цяла България да мечтае и да вярва. С неговата увереност пред вратата и със своя характер той донесе гордост на страната ни и остави следа, която никога няма да бъде забравена.

Той беше пример за отдаденост, за смелост и за отговорност към националната фланелка. Човек, който носеше честта на България и вдъхновяваше поколения млади футболисти да следват пътя на труда и мечтите.

Днес се разделяме с голямо име в българския футбол. С човек, който беше част от най-светлите ни спортни моменти. С капитан, който обединяваше.

Ще ни липсваш, Боби. Благодарим ти за всичко, което даде на България. Поклон пред паметта ти. Почивай в мир!

ПФК Септември София изказва своите съболезнования на семейството!".