На живо Ботевград: Следете със Sportal.bg всичко най-интересно преди решаващия сблъсък за титлата

Днес ще стане ясно името на новия шампион на България. Сезонът в Sesame Национална баскетболна лига приключва тази вечер с решаващия пети мач от финалния плейоф между Балкан и Локомотив Пловдив. Резултатът в серията е равен - 2-2 победи, а мач №5 започва в 19:15 часа в "Арена Ботевград".

Двата тима си раземниха по две домакински победи до момента. Балкан спечели на два пъти в Ботевград, но пловдивчани отговориха с две победи в зала "Сила". Днес момчетата на Асен Николов ще се опитат да повторят сценария от полуфиналтата серия с детронирания от тях шампион Рилски спортист. Тогава те изоставаха също с 0-2, но успяха да осъществят впечатляващ обрат до 3-2.

Балкан също имаше нелека полуфинална серия, макар че я спечели с 3-0 срещу Черно море Тича. Резултатът обаче е малко заблуждаващ, тъй като в първите две срещи варненци бяха много-много близо до победата.

В редовния сезон Балкан записа две победи от три мача срещу новака.

Баскетболистите на Локо Пловдив вече пристигнаха в залата. Старши треньорът на "смърфовете" Асен Николов пък се появи с интересна черна тениска на Локо Пловдив.

Играчът на пловдивчани Ради Глухчев пък се появи с изрусена коса, надявайки се това да донесе късмет на него и отбора му днес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google