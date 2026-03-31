Славия се сбогува с Борислав Михайлов

  • 31 март 2026 | 13:21
Славия изказа съболезнования на семейството и близките на Борислав Михайлов, който почина на 63 години. Бившият капитан на националния отбор на България и бивш президент на БФС си отиде от този свят малко повече от четири месеца, след като прекара инсулт.

Ето какво написаха от клуба:

"Славия скърби за Борислав Михайлов. Бившият дългогодишен президент на Българския футболен съюз и член на Изпълкома на УЕФА, който беше капитан на незабравимия отбор, спечелил бронзови медали на Мондиал 94 в САЩ, почина на 63-годишна възраст.

Легендарният вратар е трикратен шампион на България и трикратен носител на купата на страната с Левски, както и участник на три Световни и едно Европейско първенство. Футболист номер 1 на България за 1986 година. Играе в 102 двубоя с екипа на „трикольорите“.

Михайлов защитаваше вратата на Славия в 14 мача през сезон 1997-98 и е свързан с историята на клуба ни.

Славия изказва най-искрени съболезнования на семейството и близките му, както и на цялата футболна общественост. Поклон пред светлата му памет".

