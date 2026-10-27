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Жезус включи Роналдо в предварителния списък за следващите мачове на Португалия

  • 27 окт 2026 | 01:35
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Жезус включи Роналдо в предварителния списък за следващите мачове на Португалия

Кристиано Роналдо е включен в разширения списък на Жорже Жезус за предстоящите мачове на Португалия срещу Дания и Уелс от Лигата на нациите. Информацията бе потвърдена от авторитетното португалски издание „А Бола“.

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В Португалия наложиха повече от символично наказание на Кристиано Роналдо

Присъствието на капитана на португалския национален отбор в предварителния състав не е изненада, нито пък гарантира, че той ще попадне в крайния тим. То обаче беше задължително условие за евентуалното му завръщане при „мореплавателите“, след като напусна лагера преди сблъсъка с Дания, след като загря, но така и не влезе в игра срещу Норвегия.

Роналдо бе временно отстранен, а впоследствие наказан за 30 дни от Дисциплинарната комисия на Португалската футболна федерация. Санкцията му обаче изтича преди началото на лагера за следващите два двубоя.

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По правило ПФФ изпраща до клубовете предварителни повиквателни за около 50 футболисти, което според изискванията на ФИФА е задължително да стане значително по-рано от обявяването на окончателния списък. Това означава, че приблизително половината играчи от този първоначален списък няма да попаднат в крайните планове на Жезус. Във всеки случай вратата за завръщането на Роналдо остава отворена.

С четири победи от четири мача Португалия вече си осигури класиране за четвъртфиналите в Лигата на нациите и се нуждае най-много от само още една точка, за да си гарантира и математически първото място в групата.

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Снимки: Gettyimages

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