Милан гони трета поредна победа в Серия "А"

В сблъсък от 12-ия кръг на италианската Серия "А" Милан се изправя срещу Фрозиноне. Двубоят на "Джузепе Меаца" е от 19:00 часа. Воденият от старши треньора Рубен Аморим състав на домакините влиза в срещата от четвъртата позиция, но ще има срещу себе си приятната изненада на настоящата кампания – новакът Фрозиноне, който бележи сериозен прогрес под ръководството на Масимилиано Алвини.

Преди изиграването на този кръг Милан заема 4-то място в подреждането с актив от 24 точки след 11 мача (7 победи, 3 равенства и 1 загуба при голова разлика 23:13). Гостите от Фрозиноне се намират на 6-а позиция с 20 точки (6 победи, 2 равенства и 3 поражения, голова разлика 24:15). Разликата от само 4 точки между двата тима обещава сериозна интрига, тъй като евентуален успех за гостите ще ги доближи плътно до челниците.

Милан показа известни колебания на два фронта, но в първенството се намира в стабилна серия. В последния си мач от Серия "А" "росонерите" надделяха над Дженоа с 2:1 като гости, а преди това спечелиха градското дерби срещу Интер с 3:1 и се справиха с Удинезе с 2:0. Между тези успехи обаче дойдоха поражения от Болоня с 2:4 за първенство и от Ференцварош с 0:2 в Лига Европа.

Фрозиноне пристига в Милано след поражение с 0:1 от Каляри в миналия кръг. Преди това "канарчетата" записаха впечатляващи резултати – победи над Торино с 2:0, над Лече с 5:1 и Сасуоло с 4:2, както и голово зрелище срещу Аталанта за равенството 4:4.

В лагера на Милан има сериозни кадрови проблеми. Извън сметките поради контузии са Алексис Салемакерс, Матео Габия, Самуел Чуквуезе, Рубен Лофтъс-Чийк и Фикайо Томори, докато Страхиня Павлович е под въпрос заради проблем в рамото. Под въпрос е и резервният вратар Пиетро Терачано. От друга страна, титулярният страж Майк Менян поднови пълноценни тренировки.

За Фрозиноне двубоя пропуска Габриеле Бракалия заради наказание за натрупани жълти картони, а голмайсторът Антонио Раймондо е извън терена поради контузия. Флориан Грилич също остава под въпрос с разтежение на бедрото, което отваря възможност Даниел Бирлигеа да води атаката.

В последните 5 директни мача между двата тима Милан има превъзходство от 3 победи и 2 равенства, като Фрозиноне все още търси първа победа срещу този съперник. Последният сблъсък през февруари 2024 г. завърши с триумф на Милан с 3:2, а предишната среща на "Джузепе Меаца" през декември 2023 г. завърши при резултат 3:1 за гранда от Милано.

Фрозиноне продължава търсенето на по-стабилни изяви като гост, докато Милан ще се стреми да заздрави защитата си пред собствена публика.

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Снимки: Gettyimages