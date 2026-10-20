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Кристиано Роналдо поискал по-малко от наложеното му наказание

  • 20 окт 2026 | 16:22
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Кристиано Роналдо поискал по-малко от наложеното му наказание

Звездата на Португалия Кристиано Роналдо е поискал от Португалската футболна федерация (FPF) да облекчи наказание му за напускането на националния отбор без разрешение, твърди вестник "Рекорд".

Роналдо е посочил три смекчаващи вината обстоятелства: „цялостен принос към футбола“, „признание за спортни постижения“ и "съдействие за установяване на истината". В подкрепа на постиженията си, 41-годишният нападател е посочил рекорди за брой участия (234) и голове (146) за португалския национален отбор, статута си на най-младия капитан в историята му, признанието му за португалски футболист на века през 2015 г. и португалски държавни награди.

Дисциплинарният орган е приел първите два аргумента, но е отхвърлил третия. Както беше отбелязано по време на изслушването, обстоятелствата около нарушението са били широко известни и не са изисквали сътрудничеството на играча, за да се установят.

Кристиано Роналдо получи наказание от 30 дни лишаване от състезателни права и глоба в размер на 255 евро. Тъй като следващият мач на представителния тим е насрочен чак за 14 ноември, а инцидентът се разигра на 30 септември, Роналдо ще има право да играе в сблъсъка срещу скандинавците (14 ноември) и в дуела срещу Уелс в Кардиф (17 ноември).

На 30 септември Роналдо напусна лагера на националния отбор на Португалия в Копенхаген, ден преди мача им от Лигата на нациите срещу Дания, без да уведоми старши треньора Жорже Жезус или ръководството на федерацията. В изявление от 6 октомври той отдаде решението си на „нарушена дума“ от страна на треньора. Според нападателя на Ал-Насър, Жезус е обещал да го пусне на терена за 30 минути в мача срещу норвежкия национален отбор (2:1), но така и не го е направил.

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Снимки: Gettyimages

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