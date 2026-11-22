Заплетен пъзел във Враца

Ботев (Враца) посреща ЦСКА 1948 в среща от XV кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Христо Ботев" ще започне с първия съдийски сигнал на Кристиян Колев в 13:00 часа.

Домакините се намират в серия без победа, като последната им такава датира от септември. Преди паузата за националните отбори врачанският тим загуби срещу Локомотив (Пловдив) с 1:2.

Атанас Илиев: Битката ще е доста по-сериозна от миналата година, но ще се борим за титлата

Преди седмица момчетата на Тодор Симов завършиха 1:1 в контролна среща със Септември (София) в Правец. Голът за Ботев реализира Мартин Петков, засякъл центриране на Даниел Генов.

Капитанът на ЦСКА 1948: Желанието ми да помогна е огромно, да гледаш отстрани е най-тежката част

ЦСКА 1948 пък записа реми в Разград, което можеше да бъде и победа, ако не беше изравнителният гол на Ивайло Чочев в добавеното време. Преди това "червените" от Бистрица вкараха общо десет гола на Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна).

Ботев (Враца) и Септември не се победиха в контрола

Преди два дни централният нападател на ЦСКА 1948 Атанас Илиев беше награден за играч на XIV кръг и заяви пред журналистите, че отборът на Огнян Младенов ще се бори за шампионската титла.

Ботев (Враца) - ЦСКА 1948

Съдия: Кристиян Колев

Начало: 13:00 часа

Стадион: "Христо Ботев", Враца

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