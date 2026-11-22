Колко тежко ще се отрази на Арсенал контузията на Рая

Контузиите никога не са добра новина, но последната травма в Арсенал – тази на титулярния вратар Давид Рая – идва във възможно най-неподходящия момент и на най-неподходящата позиция. 31-годишният испанец беше принуден да напусне терена в 70-ата минута при равенството 2:2 срещу Нюкасъл в събота, след като изглежда получи травма в рамото при наглед безобидно единоборство с нападателя на „свраките“ Уилям Осула.

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Може да се твърди, че Арсенал разполага с най-голямата дълбочина на състава във Висшата лига, като след поредица от трансфери клубът вече има поне по две качествени опции на всяка полева позиция.

На вратарския пост обаче алтернативите изглеждат значително по-ограничени. Рая беше ключова фигура в шампионския сезон на Арсенал във Висшата лига през миналата кампания. Той попадна в идеалния отбор на годината на FIFPro и нямаше късмет да спечели трофея „Яшин“, който се връчва на най-добрия вратар в света. Отличието отиде при неговия съотборник в националния отбор на Испания Унай Симон. Неговата резерва Кепа Арисабалага все още държи рекорда за най-скъп вратар в историята на футбола след трансфера си за 72 милиона паунда от Атлетик Билбао в Челси през август 2018 година. По отношение на качествата си обаче той значително отстъпва на Рая.

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Умението на испанския национал да разпределя топката с разнообразни подавания и увереността му при игра с крака са от ключово значение за начина, по който Арсенал изгражда атаките си. Неговото присъствие е и една от основните причини лондончани да разполагат с най-добрата защита в първенството. През настоящия сезон „артилеристите“ са допуснали само седем гола във Висшата лига. Единствено Брайтън може да се похвали със същия показател, при това с един изигран мач по-малко.

През лятото Арсенал привлече и бившия вратар на Лийдс Илан Мелие със свободен трансфер, но единственото му участие през сезона беше при срамното отпадане от Купата на лигата след поражение от Флийтууд, който се състезава в четвъртото ниво на английския футбол. Попитан за контузията на Рая, мениджърът Микел Артета призна, че все още не знае колко сериозен е проблемът.

„За съжаление, той трябваше да напусне терена, което никога не е добра новина“, заяви Артета. „Сега ще бъде прегледан и вероятно утре ще му бъде направен ядрено-магнитен резонанс, за да разберем каква точно е травмата. В момента не знам как се е случило и каква е контузията, така че ще трябва да изчакаме до утре.“

Арсенал е на прага на изключително тежка серия от мачове, независимо дали Рая ще бъде на разположение. През следващите четири седмици лондончани ще се изправят срещу Борусия Дортмунд, Манчестър Сити, Брентфорд, Тотнъм и Реал Мадрид.

Давид Рая е поредният играч на Арсенал, който се разбра с клуба за нов договор

„Единственият футболист, когото Арсенал не може да си позволи да загуби, е Давид Рая“, заяви бившият нападател на Англия Алън Шиърър, който беше анализатор в съботното издание на предаването Match of the Day по BBC. „Той промени изключително много отбора, откакто пристигна от Брентфорд през 2023 година.

Арсенал разполага с първокласни резерви на почти всяка друга позиция, но Рая е човекът, за когото Микел Артета със сигурност си мисли: „Не искаме да играем без него за продължителен период.“ Разбира се, ако се наложи, клубът може да излезе на трансферния пазар през януари, но Артета отчаяно ще се надява Рая да не отсъства дълго.“

Според информации Рая е близо до подписването на нов договор с Арсенал, което допълнително подчертава значението му за клуба, въпреки че настоящият му контракт е валиден за още две години.

Бившият английски национал Джейми Реднап заяви пред Sky Sports, че Рая е „незаменим“.

„Кепа не е на неговото ниво. Всъщност смятам, че той изпитва сериозни затруднения във Висшата лига“, коментира Реднап. „Разбира се, видяхме това и във финала за Купата на лигата през миналата година. Сега ще му се наложи да изиграе няколко мача и това ще бъде трудно за него. Отсъствието на Рая ще промени всичко за Арсенал за известно време. Това е огромен удар, като много ще зависи от продължителността на контузията му. Той е незаменим – вероятно най-добрият вратар във Висшата лига, ако не и един от най-добрите в света.“

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Снимки: Imago