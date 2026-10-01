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Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

  • 1 окт 2026 | 11:11
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Селекционерът Жорже Жезус и президентът на португалската футболна федерация Педро Проенса са направили последен опит да спрат Кристиано Роналдо. Двамата са пристигнали на летището в Копенхаген, откъдето снощи петкратният носител на “Златната топка” трябваше да отлети за Мадрид, след като оповести решението си да напусне лагера на националния отбор. Според “Марка” частният самолет е кацнал на летището в 22:15 часа испанско време, а в 23.35 е отлетял с Кристиано на борда. През това време Проенса и Жезус са се опитали да убедят Роналдо да остане, но той не се е вслушал в доводите им и се е качил на самолета.

Още във вторник вечерта тримата са провели среща, на която да се опитат да изгладят недоразуменията, които възникнаха, след като Роналдо не записа нито една минути при победата над Норвегия. Според журналиста Еду Агире, който е близък до Кристиано, на тази среща Жезус е обещал, че по време на своята пресконференция публично ще се извини на звездата на Ал-Насър за това, че го е накарал да загрява 30 минути, след което не го пусна в игра. Селекционерът обаче не спазил обещанието си и на споменатата пресконференция не само, че не поднесе такова изявление, а и заяви, че Роналдо няма да започне и в двубоя срещу Дания, като ще влезе само ако селекционерът реши, че има нужда от него.

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