Традицията е на страната на Интер срещу Аталанта

В сблъсък от 12-ия кръг на италианската Серия "А" Аталанта приема Интер на своя стадион "Атлети Адзури д'Италия" в Бергамо. Двубоят е от 21:45 часа и със сигурност е сред най-интересните в неделния ден.

"Нерадузрите" рядко грешат срещу този съперник, а Аталанта е далеч от най-добрата си форма, но със сигурност има как да се противопостави на състава, воден от Кристиан Киву.

Гостите от Милано влизат в мача като втори в подреждането с актив от 28 точки след 11 изиграни срещи (9 победи, 1 равенство и 1 загуба) и голова разлика 28:13. Интер изостава само на точка от лидера Лацио. В миналия кръг от шампионата тимът надделя над Комо с 2:0 у дома, а преди това постигна и чиста победа с 3:0 над Фейенорд в Шампионска лига.

От своя страна Аталанта се намира на 12-о място в класирането с 14 точки (4 победи, 2 равенства и 5 загуби) и голова разлика 17:20. В последния си шампионатен двубой бергамаските спечелиха с 1:0 гостуването си на Монца, но преди това записаха поражение с 0:3 от Парма и ремита срещу Фиорентина (2:2) и Фрозиноне (4:4) в Серия А, както и 1:1 срещу Кайрат в Лигата на конференциите.

Основно оръжие за Аталанта в предни позиции остава Никола Кръстович, който вече има 7 гола на сметката си в Серия "А" през този сезон. Добри новини за домакините са завръщанието в състава на Раул Беланова и Джакомо Распадори, които се възстановиха от проблеми с бедрото. Извън сметките обаче остават защитниците Исак Хиен, Одилон Косуну и Томас Кристенсен, а под въпрос е Джанлука Гаетано.

За Интер водещият реализатор Маркюс Тюрам е с 6 попадения в първенството, а капитанът Лаутаро Мартинес възобнови пълноценни тренировки. Извън строя за миланския гранд поради контузии са Александър Станкович и Анже-Йоан Бони.

В последните 5 официални срещи между двата тима Интер записа 4 победи, а 1 двубой завърши наравно. В най-скорошния си сблъсък на 14 март 2026 г. в Серия "А" двата отбора завършиха 1:1.



Преди това миланският клуб надделя с 1:0 като гост през декември 2025 г., с 2:0 в Бергамо през март 2025 г., спечели с 2:0 за Суперкупата на Италия през януари 2025 г. и триумфира с 4:0 у дома през август 2024 г.

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Снимки: Gettyimages