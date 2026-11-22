Ливърпул е амбициран да вгорчи дебюта на Почетино

Голямото дерби на английския футбол между Ливърпул и Манчестър Юнайтед отново е на преден план. Днес от 18:30 часа двата гранда се изправят един срещу друг на "Анфийлд" в двубой от 11-ия кръг на Премиър лийг. Главен съдия на сблъсъка ще бъде Самюъл Барът.

Домакините от Ливърпул влизат в двубоя от 4-то място във временното класиране с актив от 18 точки след 10 изиграни срещи (5 победи, 3 равенства и 2 загуби). Мърсисайдци изостават на 9 точки от лидера Арсенал. Манчестър Юнайтед от своя страна преживява труден старт на сезона и се намира в зоната на изпадащите с 8 точки от 10 мача (1 победа, 5 равенства и 4 загуби), като е без успех в 8 поредни шампионатни мача.

В последния си мач преди международната пауза Ливърпул постигна победа като гост срещу Кристъл Палас с 3:1 в първенството. Преди това тимът, воден от Андони Ираола, отстъпи на Фенербахче с 2:3 в Шампионската лига и загуби у дома от Арсенал с 0:1, но записа успех срещу Брайтън с 2:0 за първенство и отстрани Челси за Карабао Къп след 1:1 в редовното време и 6:5 при дузпите.

Манчестър Юнайтед завърши 4:4 срещу Астън Вила на "Олд Трафорд" в 10-ия кръг. Преди това отборът спечели срещу Рома с 3:2 в Шампионската лига, но претърпя поражения от Челси (0:2), Борнемут (0:3) и Комо (1:4).

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"Истина е, че не можете да намерите по-големи мачове от този. Чувствам се късметлия да съм тук и привилегирован да бъда част от този мач", заяви мениджърът на Ливърпул Андони Ираола на пресконференцията преди срещата. - Трябва да признаем важността на мача и всички негови съставки, като например техния нов мениджър, защото това ще бъде предизвикателство за нас. Важно е за нас по много различни начини, защото искаме да подобрим формата си у дома и първият шанс, който имаме да направим това, е срещу Манчестър Юнайтед в неделя", добави испанецът.

"Нормално е, когато не печелиш мачове, увереността да започне да пада", каза новият наставник на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино. - Вълнуваме се много да сме тук. Мисля, че това е невероятен клуб. Да, щастливи сме; в същото време сме толкова заети. Адаптирахме се през последните няколко дни и мисля, че е състезание с времето да стигнем в състояние да бъдем конкурентоспособни срещу Ливърпул, а сега фокусът ни е 100 процента върху мача с Ливърпул."

За Ливърпул извън сметките поради контузии остават Конър Брадли, Джовани Леони и Юго Екитике. Андони Ираола потвърди, че капитанът Вирджил ван Дайк е напълно готов за игра, а Доминик Собослай също се тренира нормално. Джереми Фримпонг и Райън Гравенберх подновиха тренировки и са в групата, като тепърва ще се преценява физическото им състояние.

В списъка с отсъстващи за Манчестър Юнайтед попадат контузените Карлос Балеба, Мануел Угарте и Бенямин Шешко. Травми лекуват още Люк Шоу и Маркъс Рашфорд, чието участие на "Анфийлд" е под въпрос.

В последните 5 официални и приятелски срещи между двата тима балансът е равен: Ливърпул има 2 победи, Манчестър Юнайтед също има 2 победи, а 1 двубой е завършил наравно. В най-скорошния си сблъсък за първенство през май 2026 г. Манчестър Юнайтед спечели у дома с 3:2. Преди това, през октомври 2025 г., "червените дяволи" надделяха на "Анфийлд" с 2:1, а през януари 2025 г. мачът в Ливърпул завърши 2:2. През септември 2024 г. Ливърпул спечели на "Олд Трафорд" с 3:0, както и в контролна среща през август 2024 г. с 3:0.

Сред най-опасните играчи в предни позиции от началото на сезона в Премиър лийг са Александър Исак за Ливърпул с 7 гола, докато за Манчестър Юнайтед Браян Мбемо и Бруно Фернандеш имат по 4 отбелязани попадения.

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Снимки: AI