Световен шампион припадна по време на интервю след триумф

Световният шампион с Аржентина Леандро Паредес припадна по време на интервю след мача, само минути след като спечели трофей с Бока Хуниорс. 32-годишният бивш полузащитник на Пари Сен Жермен е имал проблеми заради високите температури и влажността на въздуха в Баранкиля, Колумбия, където Бока Хуниорс спечели Копа Судамерикана след победа с 2:0 над бразилския Атлетико Минейро.

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports Afortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

Паредес беше заменен през второто полувреме, а впоследствие припадна по време на телевизионно интервю. Кадрите показаха как журналист се опитва да го подхване, за да предотврати падането му. След като получи медицинска помощ, аржентинецът успя сам да се прибере в съблекалнята и се включи в празненствата на своя отбор.

💣🔥Así reanimaron a Leandro Paredes quien se descompensó por el calor en Barranquilla. Vasco Arruabarrena confirmó que en el primer tiempo de la final, el capitán ya se sentía mal. Finalmente en el complemento debió abandonar el campo de juego. https://t.co/3houYh2gTY — PaseClave (@paseclave__) November 22, 2026

„Благодаря на всички за съобщенията. Беше просто замайване“, написа той в Instagram след мача.

Старши треньорът на Бока Хуниорс Родолфо Аруабарена заяви, че е забелязал затрудненията на полузащитника още по време на второто полувреме.

„Той почувства замайване към края на първото полувреме“, обясни Аруабарена. „По време на почивката състоянието му леко се подобри, но след десет минути игра през второто полувреме вече се виждаше, че изпитва сериозни затруднения.“

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Паредес започва професионалната си кариера в Бока Хуниорс, преди да премине в европейския футбол през 2015 година.

В Аржентина направиха забележителна и емоционална препратка към Паредес, който е вече "официално" една от "новите" легенди на Бока. На първата снимка от разпространения колаж се вижда как Паредес влиза в игра на мястото на своя идол Хуан Рикелме. На втората снимка Васко Аруабарена плаче от щастие до Карлос Бианки, след като печели Копа Либертадорес през 2000 година. А на третата виждаме Васко Аруабарена и Леандро Паредес да празнуват спечелването на Копа Судамерикана след 18 години без международен трофей. Карлос Бианки, Хуан Роман Рикелме, Леандро Паредес и Аруабарена – заедно те отново върнаха Бока на върха.

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