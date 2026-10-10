Португалската федерация спря правата на Кристиано Роналдо

Португалската футболна федерация обяви с официално съобщение, че открива дисциплинарна процедура срещу Кристиано Роналдо, спирайки превантивно правата му да играе в националния тим. Решението на компетентните органи ще определи колко срещи може да пропусне звездата през следващите седмици и по време на бъдещите лагери на националния отбор.

Ръководният орган на португалския футбол реши да сложи край на неяснотите около сагата с капитана на тима. В опит да се постави окончателна точка на събитията от последните международни паузи през септември и октомври, бе потвърдено официалното разследване срещу ветерана. Роналдо напусна самоволно лагера на „мореплавателите“ след двубоя с Норвегия заради поредица от конфликти със селекционера Жорже Жезус.

Въпреки че първоначално от федерацията и треньорския щаб се опитаха да избегнат темата, самият футболист внесе яснота около случилото се. Напрежението между него и наставника е било постоянно. В отворено писмо в социалните мрежи нападателят сподели своята гледна точка, включваща разногласия с треньорите и неизпълнени обещания. В публикацията си той посочи, че треньорът не е спазил думата си, като същевременно поднесе своите извинения към страната, съотборниците си и ръководството на централата.

Роналдо подчерта, че е готов да понесе всяко наказание, което федерацията сметне за необходимо, без оглед на неговия статут и футболно наследство:

Според действащия дисциплинарен правилник на ПФФ, ако повикан състезател напусне или не се яви без уважителна причина на тренировка, мач или друга официална дейност на националните гарнитури, той подлежи на наказание с лишаване от състезателни права за срок между един и шест месеца. За професионалните футболисти е предвидена и допълнителна парична глоба в размер от 500 до 1000 евро.

В официалното си комюнике от централата съобщават за образуването на дисциплинарно производство срещу Кристиано Роналдо дос Сантос Авейро с цел изясняване на дисциплинарната тежест на събитията. Спрямо играча е наложено предварително спиране на правата, като случаят е предаден по спешност на Комисията за дисциплинарно разследване към федерацията и подробностите по него ще останат конфиденциални до приключване на проверката.

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