Уейн Рууни с остра критика към Кристиано Роналдо: Става неприятно за гледане

Бившият английски нападател Уейн Рууни не спести критиките си към своя някогашен съотборник в Манчестър Юнайтед Кристиано Роналдо. Повод за реакцията му станаха събитията около 41-годишния португалец по време на последната пауза за националните отбори.

Вместо с изяви на терена, след като не успя да се разпише в единствената си среща срещу Уелс, Роналдо попадна във водещите заглавия заради открит конфликт със селекционера Жорже Жезус. Напрежението между двамата завърши с внезапното и неочаквано напускане на лагера на представителния тим от страна на нападателя.

Португалската федерация спря правата на Кристиано Роналдо

Случката предизвика множество коментари във футболния свят, но позицията на Рууни се открои със своята категоричност. В ефира на предаването „Стик ту Юнайтед“ бившият голмайстор на „червените дяволи“ изрази пълното си недоумение от действията на португалската звезда.

„Първото нещо, което си казах, беше: „Защо?“. Да подкопаеш авторитета на своя треньор и на съотборниците си по такъв начин е абсолютно грешно“, заяви англичанинът, видимо възмутен от станалото.

Рио Фердинанд подкрепи Кристиано Роналдо след остри критики

Рууни продължи с острия тон: „Не можеш да диктуваш на един селекционер какво да говори. Това прекрачва всякакви граници и е отвъд всичко, което съм виждал във футбола.“

В заключение бившият капитан на Англия подчерта, че за всеки играч идва моментът на раздяла с международната сцена:

„За всеки футболист настъпва моментът да се оттегли от националния отбор. Това важи за абсолютно всички и за съжаление той не се справя добре с тази преходна фаза. Начинът, по който се развиват нещата, вече става неприятен за гледане.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google