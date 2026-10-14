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Уейн Рууни с остра критика към Кристиано Роналдо: Става неприятно за гледане

  • 14 окт 2026 | 21:29
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Уейн Рууни с остра критика към Кристиано Роналдо: Става неприятно за гледане

Бившият английски нападател Уейн Рууни не спести критиките си към своя някогашен съотборник в Манчестър Юнайтед Кристиано Роналдо. Повод за реакцията му станаха събитията около 41-годишния португалец по време на последната пауза за националните отбори.

Вместо с изяви на терена, след като не успя да се разпише в единствената си среща срещу Уелс, Роналдо попадна във водещите заглавия заради открит конфликт със селекционера Жорже Жезус. Напрежението между двамата завърши с внезапното и неочаквано напускане на лагера на представителния тим от страна на нападателя.

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Случката предизвика множество коментари във футболния свят, но позицията на Рууни се открои със своята категоричност. В ефира на предаването „Стик ту Юнайтед“ бившият голмайстор на „червените дяволи“ изрази пълното си недоумение от действията на португалската звезда.

„Първото нещо, което си казах, беше: „Защо?“. Да подкопаеш авторитета на своя треньор и на съотборниците си по такъв начин е абсолютно грешно“, заяви англичанинът, видимо възмутен от станалото.

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Рууни продължи с острия тон: „Не можеш да диктуваш на един селекционер какво да говори. Това прекрачва всякакви граници и е отвъд всичко, което съм виждал във футбола.“

В заключение бившият капитан на Англия подчерта, че за всеки играч идва моментът на раздяла с международната сцена:

„За всеки футболист настъпва моментът да се оттегли от националния отбор. Това важи за абсолютно всички и за съжаление той не се справя добре с тази преходна фаза. Начинът, по който се развиват нещата, вече става неприятен за гледане.“

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