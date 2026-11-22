Меси удари съперник с топката в лицето, но не беше изгонен

Интер Маями загуби с 0:3 от Кълъмбъс Крю в първия мач от плейофната серия за Купата на МЛС, игран в Маями, САЩ. Лионел Меси се оказа в центъра на скандална ситуация в края на първото полувреме, когато при изпълнение на тъч хвърли топката в лицето на нападателя на Кълъмбъс Гонсало Тапия. Главният съдия Алън Чапман показа жълти картони и на двамата футболисти, съобщава The Guardian.

🚨 Gonzalo Tapia was literally blocking Messi’s throw-in like it was a basketball game! 😂😂 Messi shouldn’t have been given a yellow for this. https://t.co/jWiuNx0udM — MessiXtra (@MessiXtraHQ) November 22, 2026

По време на инцидента Интер Маями вече играеше с човек по-малко и изоставаше с 0:1. Тапия беше открил резултата, след като реализира дузпа в началото на срещата. След мача старши треньорът на Кълъмбъс Крю Лоран Куртоа заяви, че аржентинският футболист е заслужавал по-сурово наказание от жълт картон.

Чапман обясни решението си с аргумента, че силата на хвърлянето е била незначителна и действията на Меси не са покривали критериите за агресивно поведение, което да налага изгонване.

Lionel Messi drilled Gonzalo Tapia in the head with this throw-in https://t.co/TEwPTFvMSK — Jomboy Media (@JomboyMedia) November 22, 2026

След почивката Таха Хабрун удвои преднината на Кълъмбъс, а Тапия отбеляза второто си попадение в мача. Така действащият шампион в МЛС Интер Маями загуби първата среща от серията, в която за продължаване напред са необходими две победи от максимум три мача.

Lionel Messi takes a throw-in off Gonzalo Tapia's face. Then bro received a yellow card for being hitted… 😂😂 https://t.co/vKprHH8ngS — Epic Red Cards 🟥 (@epicredcards) November 22, 2026

Следващият двубой ще се проведе в щата Охайо идния петък. Кълъмбъс, който е поставен под номер седем в плейофите и спечели титлата в МЛС през 2023 година, ще има възможност да елиминира отбора на Меси при нова победа.

Интер Маями претърпя тежък удар на старта на плейофите

Старши треньорът на Интер Маями Кили Гонсалес призна, че неговият тим не е показал очакваното представяне. Според него отборът трябва задължително да спечели следващия мач, в противен случай ще отпадне от турнира.

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