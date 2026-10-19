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В Португалия наложиха повече от символично наказание на Кристиано Роналдо

  • 19 окт 2026 | 21:44
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Кристиано Роналдо получи наказание от 30 дни лишаване от състезателни права и глоба в размер на 255 евро след решението си да напусне лагера на националния отбор в Дания по време на последния международен прозорец. Решението бе обявено от Дисциплинарната комисия към Португалската футболна федерация след приключване на дисциплинарната процедура срещу капитана на иберийците, като КР7 вече бе с временно спрени права.

"При тези условия и въз основа на изложените мотиви Дисциплинарната комисия решава по настоящото дело да уважи изцяло обвинението и следователно да признае обвиняемия Кристиано Роналдо дос Сантос Авейро за виновен в умишлено извършване на дисциплинарно нарушение, предвидено и санкционирано от чл. 160, ал. 1 от Дисциплинарния правилник на Португалската футболна федерация, като му налага наказание лишаване от състезателни права за срок от 30 дни и като допълнителна санкция – глоба в размер на 255 евро", се посочва в официалното решение.

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Тъй като следващият мач на представителния тим е насрочен чак за 14 ноември, а инцидентът се разигра на 30 септември, в навечерието на двубоя с Дания в Копенхаген, Роналдо ще има право да играе в сблъсъка срещу скандинавците (14 ноември) и в дуела срещу Уелс в Кардиф (17 ноември).

Преди мача срещу Дания от Лигата на нациите Роналдо напусна лагера на португалския тим с частен самолет. Звездата не тренира в тези дни, след разногласия със селекционера Жорже Жезус относно ролята му в националния отбор.

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Впоследствие португалската суперзвезда публикува писмо от над 2000 думи, в което обоснова своето решение, но сам призова да получи наказанието, което заслужава.

„Последиците от моето действие трябва да бъдат оценени и санкционирани от Португалската футболна федерация. Смятам, че наказанието не трябва да се ползва със смекчаващи вината обстоятелства. Не съм случаен играч, аз съм капитанът на отбора, а това представлява утежняващо обстоятелство. Вече се извиних, но знам, че постъпките трябва да имат последствия. Всеки, който е във футбола толкова дълго, колкото мен, знае, че независимо от статуса правилата са еднакви за всички“, обяви тогава Роналдо.

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Снимки: Gettyimages

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