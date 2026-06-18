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ФИФА със специален жест към Меси, Роналдо и още футболни легенди на Мондиала

  • 18 юни 2026 | 15:54
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Световното първенство по футбол през 2026 г. въведе уникален начин за отдаване на почит към някои от най-великите играчи в историята на играта.

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Феновете, които вече наблюдаваха мегазвездите Лионел Меси и Кристиано Роналдо по време на турнира, може би са забелязали специална значка „FIFA World Cup Legacy“ на ръкавите им – ексклузивнa марка, запазена за избрана група футболни легенди.

Значката е персонализиран пач за ръкав, който се присъжда на футболисти, чието дълголетие и постижения са оставили трайна следа в историята на Световните първенства. Дизайнът включва златен силует на играч, придружен от надписа „FIFA World Cup Legacy“, символизиращ трайния принос на футболиста към турнира.

Разположен точно под официалната значка на Световното първенство, пачът включва и персонализирани елементи като името на играча и националния флаг. Някои версии дори съдържат емблематични детайли, специфични за даден футболист. Например значката на Роналдо включва силует, вдъхновен от известното му празнуване „SIUU“.

Лионел Меси и Кристиано Роналдо дебютираха на Световно първенство в Германия през 2006 г. и сега участват в своя шести турнир, като вече се записаха в историята. За Меси това пътешествие включваше и най-голямата награда – вдигането на световната купа с Аржентина в Катар през 2022 г. Роналдо, от своя страна, остава голмайстор номер едно в историята на Португалия. Значката „Legacy“ служи като признание за това изключително постижение. С участието си в рекордното шесто Световно първенство, емблематичният дует е сред първите играчи, които носят престижния пач.

Меси и Роналдо не са единствените футболисти, удостоени с тази чест през 2026 г. Сред другите носители са още прославени ветерани като Лука Модрич (Хърватия), Мануел Нойер (Германия) и Юто Нагатомо (Япония). Всички те играят на пето световно първенство. Мексиканският ветеран Гийермо Очоа, който също може да се нареди до Роналдо и Меси с участие на шест световни първенства, също не е забравен, разбира се, но все още не е влязъл в игра.

FIFA въведе няколко специални значки за ръкавите за Световното първенство през 2026 г. Бившите шампиони носят златна значка на Световната купа, дебютантите получават пач „Debut FIFA World Cup“, играчите с пет или повече участия на световни финали носят значка „Legacy“ с националния си флаг, а бившите носители на наградата за най-добър вратар също имат специална отличителна значка. Тези пачове отдават почит както на изгряващи звезди, така и на ветерани от турнира.

Значка за носител на „Златната обувка“ имат Хари Кейн, Килиан Мбапе и Хамес Родригес. Пач за носител на „Златната ръкавица“ пък имат Емилиано Мартинес, Тибо Куртоа и отново Мануел Нойер.

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