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Едуардо Куарешма преподписа със Спортинг за още пет години

  • 30 юли 2026 | 03:07
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Едуардо Куарешма преподписа със Спортинг за още пет години

Спортин (Лисабон) обяви официално, че удължава договора футболиста си Едуардо (Куарешма). 24-годишният централен защитник ще остане при португалските вицешампиони до 2031 г., разкрива местното издание „A Bola“.

Източникът подчертава, че работата по удължаването на контракта, който преди това е бил до 2028 г. е стартирала още в края на миналия сезон. Процесът е бил леко забавен от ускоряването на трансферния пазар, но отново е влезъл в дневния ред на офисите на стадион „Жозе Алваладе“ през последните дни и скоростно е приключил. Откупната клауза на играча остава цели 80 млн евро.

Това подновяване идва в момент, когато Куарешма се утвърждава в отбора под ръководството на Руи Боржеш, който даде игрово време на играча през миналия сезон в размер на 1326 минути в 16 мача от местния шампионат Лига Португал. Също така той бе важна част и от европейските изяви на тима и взе участие в 7 мача от Шампионската лига, където Спортинг стигна 1/4-финалите и имаше общо 12 двубоя (8 в основната фаза и 4 в директните елиминации). В рамките на тези си изяви Куарешма вкара 2 гола и направи 2 асистенции.

Куарешма е дългогодишен състезател на Спортинг, като на 14-годишна възраст през 2011 г. пристига в академията на "лъвовете", а за мъжкия отбор дебютира още под ръководството на Ръбен Аморим. Така ако той остане до края на контракта си, той ще отбележи цели две декади в лисабонския гранд през 2031 г.

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