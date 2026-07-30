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Балкански грандове дебнат Левски в плейофа за ШЛ

  • 30 юли 2026 | 09:15
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Балканските грандове Цървена звезда, Динамо (Загреб) и АЕК са сред потенциалните съперници на Левски в плейофите на Шампионската лига. Жребият е на 3 август (понеделник).

"Сините" си осигуриха място в третия квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир, след като снощи елиминираха румънския първенец Университатя (Крайова). Така възпитаниците на Хулио Веласкес си осигуриха сблъсък с Кайрат, а победителят в него ще се класира за решаващите мачове за влизане в основната фаза на ШЛ.

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Левски не е играл в групите на надпреварата от две десетилетия от дебюта на български отбор в тях през сезон 2006/2007. С успеха в Румъния снощи столичани пък си гарантираха участие в евротурнирите до декември, като със сигурност ще играят най-малко в основната фаза на Лигата на конференциите.

Потенциални съперници на Левски в плейофите на Шампионската лига:

Победителят от Цървена звезда (Сърбия) - Апоел Беер Шева (Израел)

Победителят от Динамо Загреб (Хърватия) - Кауно Жалгирис (Литва)

Селтик (Шотландия)

Победителят от Слован Братислава (Словакия) - Мялби (Швеция)

АЕК Атина (Гърция)

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