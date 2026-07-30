Химнът на Шампионска лига прозвуча в самолета на Левски

Емоциите продължиха да взимат връх и часове след класирането на Левски за третия предварителен кръг на Шампионската лига. Това гарантира минимум шест мача на “сините” в основната схема на Лигата на конференциите, като за първи път от 16 години столичният гранд ще преодолее квалификациите на европейските клубни турнири, но разбира се, шампионското ДНК на българския първенец няма да се примири само с това. Още на пресконференцията старши треньорът на левскарите Хулио Веласкес заяви, че отборът му продължава да е в Шампионска лига и ще се стреми да стигне възможно най-далеч в “турнира на богатите”. По този повод пилотът на самолета, превозващ футболистите на българския шампион от Румъния обратно към дома им, реши да ги поздрави с химна на Шампионската лига по време на полета, което трябва да ги вдъхнови за нови европейски успехи.

В следващия кръг българите срещат Кайрат (Алмати), който през миналата кампания игра в основната схема на надпреварата, но със сигурност Левски ще направи всичко възможно, за да преодолее коварния съперник. “Сините” са първият български отбор, който точно преди 20 години стигна до групите на Шампионската лига през сезон 2006/2007. След това Лудогорец направи същото през сезоните 2014/2015 и 2016/2017. До този момент, откакто турнирът премахна груповата фаза и се провежда само основна схема с всички 36 финалисти, нито един български отбор не успя да преодолее квалификациите. Дали това ще направи Левски през настоящото лято, тепърва предстои да разберем. Първата стъпка са мачовете срещу Кайрат, които предстоят на 4 и 11 август.

Sportal.bg ще ви представи развитието и на двата мача в реално време.

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