Рекордът, който Меси ще преследва в следващия мач на Аржентина

След като изравни или подобри няколко постижения с хеттрика си за победата на Аржентина с 3:0 над Алжир, Лионел Меси може да добави още един рекорд на Световното първенство в колекцията си.

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В момента 38-годишният нападател има пет поредни мача на Мондиал, в които се е разписал. Ако успее да го направи и в предстоящия двубой с Австрия, той ще изравни рекорда от шест поредни срещи с гол, който се държи от двама играчи. Става въпрос за французина Жюст Фонтен по време на Мондиал 1958 и бразилеца Жаирзиньо, който блести по време на Световното първенство през 1970 година.

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Серията на Меси започна преди четири години в Катар, когато той беше точен последователно срещу Австралия, Нидерландия, Хърватия и Франция, на която вкара два гола.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

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