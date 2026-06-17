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Мондиал 2026: Португалия - ДР Конго
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Рекордът, който Меси ще преследва в следващия мач на Аржентина

Рекордът, който Меси ще преследва в следващия мач на Аржентина

  • 17 юни 2026 | 18:18
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След като изравни или подобри няколко постижения с хеттрика си за победата на Аржентина с 3:0 над Алжир, Лионел Меси може да добави още един рекорд на Световното първенство в колекцията си.

Меси е статистическият крал в историята на Световното първенство
Меси е статистическият крал в историята на Световното първенство

В момента 38-годишният нападател има пет поредни мача на Мондиал, в които се е разписал. Ако успее да го направи и в предстоящия двубой с Австрия, той ще изравни рекорда от шест поредни срещи с гол, който се държи от двама играчи. Става въпрос за французина Жюст Фонтен по време на Мондиал 1958 и бразилеца Жаирзиньо, който блести по време на Световното първенство през 1970 година.

Меси посочи в коя голяма спортна легенда вижда себе си
Меси посочи в коя голяма спортна легенда вижда себе си

Серията на Меси започна преди четири години в Катар, когато той беше точен последователно срещу Австралия, Нидерландия, Хърватия и Франция, на която вкара два гола.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

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