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Селекционерът на Португалия: Няма смисъл да сменя най-добрия голмайстор в световния футбол

  • 18 юни 2026 | 10:20
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Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес обясни решението си да не смени суперзвездата Кристиано Роналдо въпреки разочароващото му представяне при шокиращото реми 1:1 с ДР Конго в първия мач на тима на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Мартинес: Можем да се поучим много
Мартинес: Можем да се поучим много

„Няма смисъл да сменя най-добрия голмайстор в световния футбол в мач, в който ти трябват попадения“, заяви Мартинес, който също така сравни неуспешното начало на тима с тези на Испания на Мондиал 2010 и на Аржентина в Катар: „Мондиалът е турнир, в който се случват такива неща. Аржентина загуби от Саудитска Арабия, след което спечели Световно първенство. През 2010-а пък Испания отстъпи на Швейцария, след което също триумфира със световната купа. Това не бяха изяви, които изглеждаха на потенциални шампиони, но са част от процеса. Все пак си говорим за първия мач на Мондиала. Днес вкарахме първия гол в мача, като емоциите от него повлияха негативно на представянето ни. Спряхме да предприемаме рискове, да търсим пространства и да достигаме последната третина на терена. Това се дължеше повече на емоции, отколкото на тактика или техника. Случва се и е част от Световното. Сега ще го анализираме и ще се подобрим за втория двубой“.

Следващата среща на носителя на трофея в Лигата на нациите е във вторник вечер срещу Узбекистан, който загуби първия си мач в турнира с 1:3 от Колумбия.

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Снимки: Gettyimages

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