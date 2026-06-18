Селекционерът на Португалия: Няма смисъл да сменя най-добрия голмайстор в световния футбол

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес обясни решението си да не смени суперзвездата Кристиано Роналдо въпреки разочароващото му представяне при шокиращото реми 1:1 с ДР Конго в първия мач на тима на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Мартинес: Можем да се поучим много

„Няма смисъл да сменя най-добрия голмайстор в световния футбол в мач, в който ти трябват попадения“, заяви Мартинес, който също така сравни неуспешното начало на тима с тези на Испания на Мондиал 2010 и на Аржентина в Катар: „Мондиалът е турнир, в който се случват такива неща. Аржентина загуби от Саудитска Арабия, след което спечели Световно първенство. През 2010-а пък Испания отстъпи на Швейцария, след което също триумфира със световната купа. Това не бяха изяви, които изглеждаха на потенциални шампиони, но са част от процеса. Все пак си говорим за първия мач на Мондиала. Днес вкарахме първия гол в мача, като емоциите от него повлияха негативно на представянето ни. Спряхме да предприемаме рискове, да търсим пространства и да достигаме последната третина на терена. Това се дължеше повече на емоции, отколкото на тактика или техника. Случва се и е част от Световното. Сега ще го анализираме и ще се подобрим за втория двубой“.

🚨 Roberto Martínez when asked about not subbing off Cristiano.



“It made no sense at all to take off Cristiano Ronaldo who is the best goalscorer in history off the field when we were looking for goals”. pic.twitter.com/5jjUaTwEO7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

Следващата среща на носителя на трофея в Лигата на нациите е във вторник вечер срещу Узбекистан, който загуби първия си мач в турнира с 1:3 от Колумбия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages