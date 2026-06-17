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  3. Тиери Анри обясни защо Меси правилно не е получил червен картон

Тиери Анри обясни защо Меси правилно не е получил червен картон

  • 17 юни 2026 | 18:14
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Дискусиите около това дали Лионел Меси е трябвало да получи червен картон по време на вчерашния двубой между Аржентина и Алжир продължават. Капитанът на "албиселесте", който реализира исторически хеттрик, можеше да бъде санкциониран още при резултат 1:0, когато в 31-вата минута изрита в гръб Аиса Манди. Според мнозина осемкратният носител на "Златната топка" е трябвало да получи директен червен картон, но Тиери Анри е на противоположното мнение. Според френската легенда, който е бивш съотборник на Меси в Барселона, в такива ситуации е важно какво е било намерението на самия играч и в този случай намерението на аржентинеца не е било да фаулира своя съперник, а да играе за топката.

„Виждам, че много хора казват, че е трябвало да бъде показан червен картон , но за мен намерението е много важно, когато тези ситуации се анализират правилно. Когато се прегледа отново ситуацията, става ясно, че Меси е концентриран върху топката и се опитва да играе с нея, не се опитва да нарани никого. Да, има контакт. Да, изглежда зле. Но не всички сблъсъци заслужават червен картон.

Бивш елитен съдия смята, че Меси е трябвало да бъде изгонен
Бивш елитен съдия смята, че Меси е трябвало да бъде изгонен

Хората реагират, защото това е Меси. Ако беше друг играч, не мисля, че щеше да има толкова много противоречия. За мен това беше инцидент, нищо повече. Футболът е контактен спорт и понякога инцидентите изглеждат много по-зле в реално време, отколкото са в действителност", обясни бившият френски национал пред Fox Sports.

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