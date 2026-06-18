Кристиано побърза да напусне терена, докато съотборниците му поздравяваха феновете

Кристиано Роналдо излъчваше тъга в края на равенството между Португалия и ДР Конго в първия мач от Световното първенство. Капитанът на националния отбор беше един от първите, които напуснаха терена и не участва в обиколката на стадиона, направена от останалите му съотборници, съобщават колегите от "А Бола".

Роналдо направи по-малко докосвания на топката от... вратаря на ДР Конго

41-годишният нападател се отправи с наведена глава към тунела, поздрави член на треньорския щаб на ДР Конго и аплодира феновете, които отвърнаха на жеста. Роналдо напусна терена сам и видимо разочарован след поредното си представяне без гол. Останалите играчи от състава на Роберто Мартинес останаха по-дълго на терена, поздравиха всички трибуни и след това се отправиха към съблекалните.

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Снимки: Gettyimages