Кристиано побърза да напусне терена, докато съотборниците му поздравяваха феновете

Кристиано Роналдо излъчваше тъга в края на равенството между Португалия и ДР Конго в първия мач от Световното първенство. Капитанът на националния отбор беше един от първите, които напуснаха терена и не участва в обиколката на стадиона, направена от останалите му съотборници, съобщават колегите от "А Бола".
Роналдо направи по-малко докосвания на топката от... вратаря на ДР Конго
41-годишният нападател се отправи с наведена глава към тунела, поздрави член на треньорския щаб на ДР Конго и аплодира феновете, които отвърнаха на жеста. Роналдо напусна терена сам и видимо разочарован след поредното си представяне без гол. Останалите играчи от състава на Роберто Мартинес останаха по-дълго на терена, поздравиха всички трибуни и след това се отправиха към съблекалните.
Снимки: Gettyimages