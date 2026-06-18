Роналдо направи по-малко докосвания на топката от... вратаря на ДР Конго

Португалия започна със спънка Световното първенство. "Мореплавателите" завършиха наравно 1:1 с ДР Конго в първия си мач от Група "K", а всички погледи бяха насочени към Кристиано Роналдо, който направи едно от най-слабите си представяния в кариерата си на финален турнир. Капитанът на тима, който игра като титуляр през целия мач, не успя да остави отпечатък върху играта в една вечер, в която статистиката беше безмилостна към опитната звезда.

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Една от най-изненадващите цифри от мача идва от сравнението с конгоанския вратар Лионел Мпаси-Нзау. На практика, нападателят на Португалия направи десет докосвания на топката по-малко от противниковия вратар, въпреки че "лузитанците" контролираха мача. Нещо повече, статистиците отбелязаха, че Роналдо е имал по-малко докосвания от противниковия вратар във всеки от последните си девет мача за своя национален тим.

Лионел Мпаси-Нзау: 35 докосвания

Кристиано Роналдо: 25 докосвания

Ако в края на мача цифрите бяха скромни, това, което Роналдо показа преди почивката, е още по-изненадващо. Що се отнася до целия двубой, звездата на Португалия имаше само 25 докосвания на топката, което е най-ниският му резултат в мач от финален турнир (Световно първенство или Европейско първенство), в който е играл пълни 90 минути.

През първите 45 минути, при положение че Португалия имаше около 80% притежание на топката, Кристиано завърши с:

0 гола

0 асистенции

0 удара

0 удара във вратата

0 създадени положения

0 създадени големи положения

0 успешни дрибъла

0 спечелени фаула

0 спечелени единоборства

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В края на мача неговият баланс беше следният:

25 докосвания

3 удара

0 удара във вратата

19 успешни паса от 21

5 докосвания в противниковото наказателно поле

1 пас в последната третина

1 спечелено единоборство

Освен това капитанът на иберийците достигна 10 поредни мача на световни и европейски първенства без отбелязан гол за националния отбор. В тази серия Роналдо е отправил 33 удара, от които 11 във вратата, но не е успял да вкара нито веднъж. Скромната форма на португалеца обаче не е пълна изненада. Според статистиката Кристиано има само два решителни приноса (голове + асистенции) в последните си 11 мача на големи финални турнири с националния отбор на Португалия.

Въпреки този баланс селекционерът Роберто Мартинес продължава да разчита на ветерана, който на 41 години стана един от едва двамата играчи в историята, участвали в шест световни първенства, след като броени часове по-рано същото направи и големият му конкурент Лионел Меси за Аржентина. От друга страна, за носителя на трофея в Лигата на нациите предстоят двубои с Узбекистан и Колумбия.

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Снимки: Gettyimages